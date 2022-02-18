Дзержинский район, Калужская область, , 13:11 — REGNUM В Калужской области 45-летний рецидивист, избивший до смерти своего знакомого, приговорён к 11 годам лишения свободы в колонии особого режима. Об этом 18 февраля сообщили корреспонденту ИА REGNUM в прокуратуре региона.

Установлено, что в мае 2021 года между обвиняемым и его знакомым на почве личной неприязни произошел словесный конфликт. Мужчина избил оппонента, и тот скончался от полученных повреждений.

Государственный обвинитель представил суду достаточные доказательства вины подсудимого, на основании которых ему назначено наказание с учетом рецидива преступлений.

Читайте ранее в этом сюжете: Калужский рецидивист зверски убил пенсионерку ради 1,5 тыс. рублей