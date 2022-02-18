Дзержинский район, Калужская область, 18 февраля, 2022, 13:11 — ИА Регнум. В Калужской области 45-летний рецидивист, избивший до смерти своего знакомого, приговорён к 11 годам лишения свободы в колонии особого режима. Об этом 18 февраля сообщили корреспонденту ИА REGNUM в прокуратуре региона.

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Установлено, что в мае 2021 года между обвиняемым и его знакомым на почве личной неприязни произошел словесный конфликт. Мужчина избил оппонента, и тот скончался от полученных повреждений.

Государственный обвинитель представил суду достаточные доказательства вины подсудимого, на основании которых ему назначено наказание с учетом рецидива преступлений.