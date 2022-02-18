Томск, , 12:28 — REGNUM В Томской области за минувшие сутки выявлено 1045 новых случаев заражения коронавирусом, 222 госпитализированы в стационары. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе федерального оперштаба.

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Общее число подтверждённых случаев инфицирования за весь период пандемии в регионе достигло 84 574.

Выздоровели от COVID-19 к настоящему времени 66 295 человек, в том числе 159 за последние сутки. Жертвами коронавируса стали 730 пациентов.