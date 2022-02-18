Красногорск, , 12:28 — REGNUM Больше всего новых пациентов с коронавирусной инфекцией на территории Подмосковья за минувшие сутки выявлено в Одинцово. Об этом 18 февраля сообщает Московский областной штаб по борьбе с распространением COVID-19.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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В общей сложности число подтвержденных случаев на территории этого городского округа увеличилось за сутки на 317. Следом за Одинцово идёт Красногорск, где за этот же период официально подтверждено заражение новой инфекцией 277 человек. На третьем месте расположилась Коломна, где COVID-19 диагностировали у 254 человек.

Всего за последние сутки в Московской области зарегистрировали 5 161 новый случай заражения коронавирусом.

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