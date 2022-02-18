Псков, , 12:33 — REGNUM В Псковской области за сутки с COVID-19 поступили в стационары 45 человек, что на 22 ковид-пациента меньше, чем за предыдущие сутки. Об этом 18 февраля сообщили в федеральном оперштабе.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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По данным регионального оперштаба, в Псковской области за прошедшие сутки зафиксировали 997 случаев заражения коронавирусной инфекцией, что на 45 случаев больше, чем за 16 февраля. В том числе в Пскове выявили 270 случаев заболеваний ковидом.

Статистика заражений в регионе приблизилась к отметке в тысячу случаев за сутки. Ухудшение эпидобстановки повлияло на принятие правительством региона мер по расширению мест для лечения больных с COVID-19.

«В связи с ростом заболеваемости расширен ковидный коечный фонд. Борьбы с коронавирусом перепрофилирован стационар Псковской межрайонной больницы», — сообщил губернатор области Михаил Ведерников.

От ковида за сутки на Псковщине скончались три человека, что на одного пациента меньше, чем за предыдущие сутки. В области снижается статистика смертности.

По выздоровлению в регионе за сутки выписан 121 человек. Это на семь бывших-ковид пациентов меньше, чем за 16 февраля. Статистика выздоровлений снижается в регионе уже вторые сутки.

За всё время пандемии в Псковской области выявили 86 990 случаев заражения коронавирусом. От COVID-19, как основной причины, скончались 8606 человек, а выздоровели 73 863 человека.

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