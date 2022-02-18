Ижевск, 18 февраля, 2022, 12:26 — ИА Регнум. В Ижевске утверждено обвинительное заключение по уголовному делу о хищении денежных средств в крупном размере в отношении 36-летней женщины, которая являлась главным бухгалтером Удмуртского республиканского детского некоммерческого общественного движения за духовное и физическое здоровье «Юность». Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

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Следствием установлено, что в 2018—2019 годах она систематически переводила деньги со счета организации на свой личный банковский счет посредством системы «Сбербанк Бизнес Онлайн». Для этого она пользовалась флэш-картой с сертификатом ключа электронной подписи руководителя организации. Общая сумма похищенных средств составила около 1,5 млн рублей.

«За совершение указанного преступления обвиняемой может быть назначено наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет», — подчеркнули в прокуратуре.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Октябрьский районный суд Ижевска для рассмотрения по существу.

Как сообщало ИА REGNUM, в Томской области начнётся суд по уголовному делу о хищении более 1,9 млн рублей, принадлежавших областному онкологическому диспансеру. В числе фигурантов — бывший главный врач и его заместитель.

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