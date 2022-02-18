Новочеркасск, Ростовская область, , 12:26 — REGNUM В администрацию Новочеркасска (Ростовская область) 18 февраля силовики пришли с обысками. Об этом сообщает ряд интернет-изданий со ссылкой на источник.

ФСБ Иван Шилов © ИА REGNUM

В городской администрации опечатаны кабинеты комитета по управлению муниципальным имуществом, юридического отдела и одного из заместителей главы администрации, пишет интернет-издание «Ёрш.Новочеркасск». Однако по информации, которой владеет сайт 1rnd.ru, речь идёт о передаче участка муниципальной земли частному лицу. В превышении должностных полномочий подозревают главу администрации казачьей столицы.

ИА REGNUM сообщало, что в октябре 2021 года в администрацию Новочеркасска силовики пришли с обысками. После этого под уголовное преследование попал исполняющий обязанности председателя комитета по управлению муниципальным имуществом. Следователи полагают, что в сентябре 2020 года чиновник в нарушение Земельного кодекса РФ продал муниципальный участок площадью 200 гектаров местному жителю.

Напомним, в октябре 2019 года стало известно о возбуждении уголовного дела о получении взятки в особо крупном размере против главы администрации Новочеркасска. Игорь Зюзин в 2017 году получил взятку, превышающую 2,6 млн рублей, от директора коммерческой организации, однако избежал сурового наказания.

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