Луганск, , 12:29 — REGNUM Украинские силовики стали активнее применять беспилотники вблизи линии соприкосновения в Донбассе. Об этом официальный представитель Народной милиции Луганской Народной Республики Иван Филипоненко сообщил 18 февраля журналистам.

Беспилотник (сс) Lars_Nissen_Photoart

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Он уточнил, что значительная активность беспилотной авиации противника отмечена в течение недели у подконтрольных Киеву населённых пунктов Трехизбенка, Красная Талаковка и Троицкое, а также вблизи спорного города Золотое.

Беспилотники выполняют «мероприятия контроля маскировки на передовых позициях 57-й отдельной мотопехотной бригады, 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады, 24-й и 30-й отдельных механизированных бригад» ВСУ, пояснил Филипоненко.

Как сообщало ИА REGNUM, утром в ЛНР зафиксировали обстрел со стороны Украины в населённых пунктах Зелёная Роща, Молочный и Весёленькое. В общей сложности украинские силовики выпустили по территории ЛНР 16 боеприпасов.

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