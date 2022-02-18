Москва, , 12:22 — REGNUM Уверена, что российские спортсмены вообще не принимают допинг почти треть жителей России (32%), в 2019 году так думали 17%. Об этом свидетельствует опрос, проведённый ВЦИОМ.

Каждый четвёртый (25%) считает, что употребление допинга среди российских атлетов встречается гораздо реже по сравнению с иностранными спортсменами. Полагают, примерно также, как и среди других спортсменов, 22% опрошенных.

По мнению 55%, судьи скорее предвзято относятся к российским спортсменам, разыскивают у них нарушения. По мнению 23%, у судей непредвзятое отношение. Лишь 6% заявили, что судьи закрывают глаза на ошибки атлетов из России.

Опрос по телефону проведеён 16 февраля 2022 года среди 1600 граждан РФ старше 18 лет. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Как сообщало ИА REGNUM, первую положительную допинг-пробу обнаружили на зимних Олимпийских играх, которые проходят в Пекине 10 февраля.

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