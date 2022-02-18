Москва, 18 февраля, 2022, 12:20 — ИА Регнум. На уходящей неделе Telegram-каналы страны поделились с читателями множеством необычных и любопытных историй. Приготовленная для сожжения Вавилонская башня, ограбление с маринованными огурцами и многое другое. Читайте самое интересное в нашей подборке.

Цитата из кф «Белое солнце пустыни». реж. Владимир Мотыль. 1969. СССР Надоевшая икра

Центральный федеральный округ

В День святого Валентина регионы продемонстрировали подлинные бездны остроумия и оригинальности. «Новости Москвы» рассказали про крайне необычное поздравление в столице. Метромост в центре города и Останкинская телебашня… поздравили друг друга с Днем влюбленных. «Ты одна на свете такая! Останкинская башня», «Метромост, пришли селфи!» — такие надписи красовались на медиафасадах этих двух сооружений. И они, как говорилось в пресс-релизе, наполнили город романтикой.

Своеобразный романтизм проявил и житель подмосковного Солнечногорска. В знаменитом Доме полярников в Москве он отломал от перил и стащил два десятка латунных шаров размером с бильярдные. Личность преступника установили по записям с камер видеонаблюдения. 29-летнего мужчину задержали, он признался, что украл шары, чтобы установить их… на могиле матери. Но, по мнению полиции, которое передает «Подмосковье сегодня», мужчина, скорее всего, хотел сдать шары в пункт приема цветного металла.

Очередную брутальную Масленицу готовят в Калужской области в арт-парке Никола Ленивец. «Калужский мечтатель» напоминает, что парк славится широкими гуляниями во время проводов зимы и однажды попал в центр скандала, когда верующие приняли сожженный замок из веников за религиозное сооружение. В нынешнем году на Масленицу сожгут Вавилонскую башню.

В Белгородской области задержали гражданина, который занялся вполне промышленной рубкой леса для собственных нужд. Он срубил полторы сотни деревьев ольхи, пока его не удалось поймать. «Белгородчина» пишет, что гражданина оштрафовали на полмиллиона рублей.

Неприятный инцидент случился с Бежецком районе Тверской области. «Закрой за мной Тверь» рассказывает, что «скорая» застряла в сугробах плохо чищенной дороги и не смогла добраться до избы с лежачим больным. Гражданина пришлось перевозить на тракторе, причем в ковше. Началось разбирательство.

«Родина Снегурочки» узнала, что в костромских больницах появилась новая разновидность очередей: телефонные. «Новый этап пробития дна — очереди по телефону для дистанционного открытия больничного. Горячие линии и регистратуры в поликлиниках не справляются со звонками. Часто дозвониться за день не удается». Как с этим бороться, непонятно.

Северо-Западный федеральный округ

«Как дела, Санкт-Петербург?» сообщает о неожиданном падении человека. Мужчина решил выбраться из квартиры с помощью пожарного шланга, но сорвался и упал, хотя с небольшой высоты. Выяснилось, что сожительница заперла дверь квартиры снаружи, чтобы петербуржец не сбежал за выпивкой. Но это его не остановило…

«Город Че» опубликовал замечательную новость: «Мошенники за сутки не обманули ни одного жителя Вологодской области. С воскресенья в органы внутренних дел не поступило сигналов по фактам дистанционных мошенничеств. Видимо, у преступников был выходной». От таких новостей вполне становится понятным масштаб мошенничеств, раз их отсутствие уже вызывает удивление.

Приволжский федеральный округ

«За идею — пять, за реализацию — неуд…», — пишет «Урал56» про юношу, который в форме сотрудника полиции отправился искать закладку с наркотиками. Дело было в Оренбурге. Молодой человек думал, что его примут за полицейского, разыскивающего закладки, но вышло иначе: именно форма вызвала подозрение у других оренбуржцев, которые и обратились в настоящую полицию.

«Злой самаритянин» предупреждает жителей Самарской области: не стоит привозить шкуры крокодилов из Египта. Дело в том, что самарские таможенники недавно конфисковали у вернувшейся из отпуска гражданки шкуру нильского крокодила, который, по российскому законодательству, охраняется. Занятно, что из аэропорта Хургады туристку выпустили без проблем.

«Голос торамы» узнал, что в Мордовии запустят новый брендовый туристический маршрут — «Зов торамы». Здесь будет всевозможная этнография: каленые яйца, сэндвич из пшенных блинов с отварным мясом, обряды. А еще можно будет посмотреть изнутри на легендарный стадион «Мордовия Арена», построенный к ЧМ по футболу 2018 — теперь это тоже почти этнография.

Южный федеральный округ

В Краснодаре сразу пять нарядов ДПС утром гонялись за мужчиной, который несся куда-то на высокой скорости. «Туподар Краснодар» пишет, что мужчина объяснил скорость плохим самочувствием кошки, которую он спешил отвезти к врачу…

Северо-Кавказский федеральный округ

«Кавказ пост» рассказывает, что слава яблочной столицы России может перейти от Кабардино-Балкарии к Ставрополью. В прошлом году на Ставрополье собрали рекордный урожай яблок — 48,5 тысячи тонн. И это, говорят, лишь начало: в крае высадят новых саженцев на площади 600 гектаров и готовятся увеличить производство яблок в четыре раза.

Уральский федеральный округ

В Екатеринбурге животным из зоопарка завели аккаунты в Tinder в честь Дня святого Валентина. Кроме фотографий и возраста, аккаунты содержат оригинальное краткое описание владельца: Иннокентий (крокодил) пережил токсичные отношения, Ева (бегемот) просит не беспокоиться слабаков. «Страновед» уточняет, что новость можно было бы отнести в раздел «Забавное», но среди претендентов есть звери, которым действительно нужна пара — это редкие, исчезающие или с трудом адаптирующиеся к российским реалиям виды. Инициаторы акции надеются, что она поможет привлечь внимание к животным.

Сибирский федеральный округ

Троица красноярцев придумала, как купить автомойку за сущие копейки. На ценник «17 тысяч рублей» они наклеили ценник от крючка за 200 рублей. «Красноярск №1» пишет, что аферу заметил сотрудник магазина и нажал «тревожную кнопку». Теперь один из хитрецов может отправиться за решетку на два года, двое других пока проходят по делу свидетелями.

Не менее экзотическое преступление случилось в Гусиноозёрске. Мужчина влез в коттедж и кроме техники прихватил 15 банок варенья, маринованных огурцов и помидоров. Падкого на чужое поймали: на нем, как водится, числилось и другое уголовное дело, причем не одно — за избиение родственников и угон машины у соседей, пишет Babr Mash.

Дальневосточный федеральный округ

«Право руля!» возмущается стилизованными под вкладыши «Любовь это…» картинками о Дальнем Востоке. «Кроме раздражения у дальневосточников они ничего не вызовут», — считает автор канала. Потому что, вопреки картинкам, большинство дальневосточников не видели вулканы Камчатки хотя бы издалека, не имеют средств, чтобы есть ложками икру на завтрак и т.д.

Даже на Камчатке полиция ищет пострадавших от действий финансовой пирамиды Finiko, которая два с половиной года назад была основана в Татарстане. По предварительным оценкам, сумма инвестиций в компанию достигала 7 млрд рублей. «Как говорится, дело «МММ» живет и сейчас. Самое интересное, что многие вкладчики Финико прекрасно понимали, что это финансовый пузырь, который рано или поздно лопнет. Однако многие считали, что они-то умные, и успеют вывести средства», — рассказывает «Мачо с Авачи».

Такими новостями делились каналы на уходящей неделе. Читайте продолжение в следующую пятницу, 25 февраля.