Ярославль, , 12:20 — REGNUM В Ярославской области за последние три дня стабилизировалось число новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб.

Коронавирус

За сутки в регионе выявлено 1740 случаев коронавируса. Днем ранее их было на 4 больше, а 16 февраля фиксировалась цифра в 1747 заболевших. Можно ли говорить о том, что регион вышел на так называемое «плато», покажут ближайшие несколько дней.

За минувшие сутки в Ярославской области выздоровело и выписано 434 человека, госпитализировано в больницы 203 ярославца с COVID-19. По данным регионального штаба в лечебных учреждениях сейчас находится 2170 пациентов с симптомами коронавируса. Неделю назад в больницах было занято 2234 инфекционные койки.

За сутки подтверждена смерть от COVID-19 еще 19 человек. Это максимум суточной смертности в 2022 году.

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