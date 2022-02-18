Мадрид, , 12:20 — REGNUM Лидер испанской «Народной партии» Пабло Касадо утверждает, что внутрипартийный конфликт с главой автономного сообщества Мадрид Исабель Диас Аюсо может быть разрешён уже сегодня, но при условии, что Аюсо объяснит, почему ее брат получил около 300 тысяч евро за контракт, заключенный ее региональным правительством. Об этом он заявил в интервью телеканалу Cope.

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Отмечается, что Касадо потребовал от Аюсо предоставить информацию о заключении контракта на 1,5 миллиона евро с компанией знакомого ее брата, потому что «найдутся те, кто может подумать, что используется подставное лицо».

Ранее Исабель Диас Аюсо обвинила Пабло Касадо в дискредитации, а также отменила публичные мероприятия, запланированные на 18 февраля.

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