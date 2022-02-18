Донецк, , 12:18 — REGNUM Вооруженные силы Украины (ВСУ) проводят разведку и оценивают обстановку в районе Светлодарской дуги у линии соприкосновения в Донбассе. Об этом 18 февраля заявил журналистам официальный представитель Народной милиции Луганской Народной Республики Иван Филипоненко.

ВСУ Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Рекогносцировочной группой штаба так называемой операции объединенных сил ВСУ под руководством командующего генерала (Александра) Павлюка проведена рекогносцировка в районе Светлодарской дуги», — сказал он.

Филипоненко добавил, что украинские силовики намерены разорвать линию обороны Народной милиции ЛНР и отрезать пути сообщения с ДНР в районе Светлодарской дуги.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава администрации Ясиноватой Дмитрий Шевченко заявил, что поселок Красный Партизан, который административно подчинен городу Ясиноватая и находится под контролем Донецкой Народной Республики, оказался из-за обстрелов украинских силовиков обесточен.