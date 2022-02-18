Луганск, , 12:16 — REGNUM Обстрел населенных пунктов Калиновка, Санжаровка и Калиново, которые находятся на территории Луганской Народной Республики (ЛНР), произвели украинские силовики. Об этом 18 февраля сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Обстрел Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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Уточняется, что украинская сторона в 09:00 (совпадает с мск) обстреляла Калиновку, в 09:25 — Санжаровку и в 09:45 — Калиново, использовав при этом минометы калибром 120 мм.

«Информация о пострадавших и повреждениях уточняется», — добавляется в сообщении.

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