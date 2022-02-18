Мадрид, , 12:15 — REGNUM Глава автономного сообщества Мадрид Исабель Диас Аюсо отменила свою публичную программу, запланированную на 18 февраля, из-за скандала внутри «Народной партии», в котором она оказалась замешана. Об этом пишет агентство EFE.

Исабель Диас Аюсо PP Comunidad de Madrid

Отмечается, что Аюсо не будет посещать помещения фармацевтической компании PharmaMar, занимающейся разработкой препарата от COVID-19.

Аюсо планировала посетить здание компании в 11:00 в муниципалитете Кольменар-Вьехо. Это было единственным публичным мероприятием главы региона, запланированным на 18 февраля.

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