Мадрид, 18 февраля 2022, 12:15 — REGNUM Глава автономного сообщества Мадрид Исабель Диас Аюсо отменила свою публичную программу, запланированную на 18 февраля, из-за скандала внутри «Народной партии», в котором она оказалась замешана. Об этом пишет агентство EFE.
Отмечается, что Аюсо не будет посещать помещения фармацевтической компании PharmaMar, занимающейся разработкой препарата от COVID-19.
Аюсо планировала посетить здание компании в 11:00 в муниципалитете Кольменар-Вьехо. Это было единственным публичным мероприятием главы региона, запланированным на 18 февраля.
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