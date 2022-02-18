Сан-Хосе, США, 18 февраля, 2022, 12:14 — ИА Регнум. «Ванкувер Кэнакс» одержал победу над «Сан-Хосе Шаркс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась в овертайме со счётом 5:4.

Андрей Пронин ИА REGNUM Александр Барабанов в составе сборной России

Российский нападающий «Сан-Хосе» Александр Барабанов забросил шайбу и отдал две результативные передачи. Также в составе «Шаркс» отличились форварды Логан Кутюр и Тимо Майер, оформивший дубль.

В составе «Ванкувера» точными бросками отметились Брок Бёзер, Куинн Хьюз, Юхо Ламмикко, Конор Гарланд и Джей Ти Миллер.

На сегодняшний день «Ванкувер» занимает 12-е место в Западной конференции НХЛ, в активе команды 52 очка. «Сан-Хосе» идёт на 13-м месте в Западной конференции с 49 очками.

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