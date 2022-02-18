Ижевск, 18 февраля, 2022, 12:14 — ИА Регнум. В январе текущего года случаи заражения коронавирусом были зарегистрированы среди учащихся трех школ Ижевска. По данным фактам управление Роспотребнадзора по Удмуртии провело эпидемиологические расследования, сообщает пресс-служба ведомства.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Пустой класс в школе

По итогам расследований были выявлены нарушения санитарных требований к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции.

Нарушения выразились в проведении обеззараживания кабинетов и зонах рекреации не по графику; отсутствии проветривания коридоров и рекреаций; приготовлении и использовании дезинфицирующих растворов не по инструкции; превышении наполняемости классов; составлении расписания без учета минимизации контактов между классами.

Составлено три протокола об административных правонарушениях, выданы предписания об их устранении.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам недели с 7 по 13 февраля из-за подъема заболеваемости ОРВИ учебный процесс полностью был остановлен в 25 школах и 16 детских садах Удмуртии.