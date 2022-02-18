Санкт-Петербург, 18 февраля, 2022, 12:17 — ИА Регнум. Главное следственное управление СКР по Санкт-Петербургу начало доследственную проверку по факту частичного обрушения здания бывшего завода «Красный треугольник» на набережной Обводного канала, в результате чего пострадала женщина. Об этом 18 февраля сообщили в пресс-службе ведомства.

Spb.sledcom.ru Обрушение части здания «Красный треугольник» в Петербурге

По данным следователей, произошло частичное обрушение кирпичной кладки с уровня третьего этажа в одном из корпусов здания бывшего завода «Красный треугольник».

«По данному факту следственными органами СК России по Санкт-Петербургу проводится доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение», — отметили в ведомстве.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что вечером 17 февраля на набережной Обводного канала, 136, произошло частичное обрушение фасада бывшего завода «Красный треугольник» на тротуар и деревья. От падения дерева пострадала женщина, 1969 года рождения, её госпитализировали с травмами и переломами. Также были повреждены два легковых автомобиля. По данному факту прокуратура ведёт свою проверку.