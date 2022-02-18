Москва, 18 февраля, 2022, 12:12 — ИА Регнум. В Госдуме возмущены тем, что государство находит оправдание тому, что вынуждает работать пенсионеров, передает корреспондент ИА REGNUM 18 февраля.

Duma.gov.ru Сергей Миронов

«Какой сегодня у пенсионера выбор: либо получать прибавку, которая уже не успевает за ростом цен, либо работать, если есть возможность и силы. Получается, что государство своей пенсионной политикой вынудило восемь миллионов пенсионеров трудиться, чтобы свести концы с концами, а потом отказало им в индексации. А теперь этому беспределу еще и находят оправдание: мол, посмотрите — у этих работающих с деньгами все в порядке, чего им еще нужно?» — возмущен лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов.

По его убеждению, нужно выполнить Конституцию и выплатить всем пенсионерам все, что им положено, «а не наводить тень на плетень».

Ранее Минтруд РФ со ссылкой на данные Пенсионного фонда России оценил доход работающих пенсионеров в 66 тыс. рублей в месяц, из которых 14 тыс. составляет пенсия.