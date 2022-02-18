Брюссель, , 12:16 — REGNUM Президент Египта Абдельфаттах ас-Сиси провёл переговоры со своим тунисским коллегой Кайсом Сайедом. Об этом 18 февраля сообщает Babnet.

Тунис Ольга Шклярова © ИА REGNUM

По данным журналистов, встреча состоялась на полях саммита «Европа — Африка», который проходит в Брюсселе. В ходе переговоров лидеры двух государств обсудили отношения между Египтом и Тунисом в свете ситуации в североафриканском регионе.

Президент Египта пообещал поддержать «братский народ Туниса и подтвердил свою твердую приверженность укреплению этих исторических связей и решимость развивать их, несмотря на проблемы, с которыми сталкивается регион Северной Африки».

Как отмечают журналисты, переговоры прошли на фоне политического кризиса, который начался в Тунисе после того, как президент страны прекратил работу парламента и судебной власти страны.