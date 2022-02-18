Египет готов поддержать Тунис в период политической нестабильности
Брюссель, 18 февраля, 2022, 12:16 — ИА Регнум. Президент Египта Абдель-Фаттах ас-Сиси провёл переговоры со своим тунисским коллегой Кайсом Сайедом. Об этом 18 февраля сообщает Babnet.
По данным журналистов, встреча состоялась на полях саммита «Европа — Африка», который проходит в Брюсселе. В ходе переговоров лидеры двух государств обсудили отношения между Египтом и Тунисом в свете ситуации в североафриканском регионе.
Президент Египта пообещал поддержать «братский народ Туниса и подтвердил свою твердую приверженность укреплению этих исторических связей и решимость развивать их, несмотря на проблемы, с которыми сталкивается регион Северной Африки».
Как отмечают журналисты, переговоры прошли на фоне политического кризиса, который начался в Тунисе после того, как президент страны прекратил работу парламента и судебной власти страны.