Чебоксары, , 12:10 — REGNUM В Чувашии каждый случай заболевания ковидом пациентов, находящихся на плановом лечении в больницах, анализируется врачебными комиссиями. Свыше 90% таких пациентов «поступают в инкубационном периоде» протекания болезни. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил 18 февраля на оперативном штабе вице-премьер — министр здравоохранения Владимир Степанов.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Глава ведомства отреагировал на итоги недельного опроса пациентов, согласно которому 4% больных полагают, что они заразились коронавирусом в больницах.

«По поводу 4% лиц, которые заявляют, что они инфицированы в учреждениях: каждый случай инфицирования в медицинском учреждении лиц, поступивших на плановое лечение или для получения специализированной медицинской помощи, анализируется на уровне руководства учреждения, заместителей, врачебных комиссий. […] По нашей информации, более 90% пациентов, заболевших в медицинских учреждениях, поступают уже в инкубационном периоде [протекания заболевания] и с начала госпитализации они проявляют клинику [симптомы болезни]. После этого, понятно, их [пациентов с коронавирусом] мы изолируем», — сказал Владимир Степанов.

Как сообщало ИА REGNUM, начальник управления Роспотребнадзора по Чувашии Надежда Луговская, подводя итоги эпидситуации за неделю, сообщила, что 47% заразившихся коронавирусом связывают своё заболевание с контактом с больным в семье, 4% — с посещением медицинской организации. 25% больных «не могут сказать, где заразились».

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