Чикаго, США, 18 февраля, 2022, 12:10 — ИА Регнум. «Коламбус Блю Джекетс» одержал победу над «Чикаго Блэкхоукс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 7:4.

Hs86183 «Коламбус Блю Джекетс»

Российский нападающий «Коламбуса» Егор Чинахов забросил шайбы и отдал одну результативную передачу. Кроме того, два голевых паса на счету российского защитника Владислава Гаврикова.

Также в составе «Джекетс» отличились форварды Бун Дженнер, Макс Доми, Оливер Бьёркстранд и Патрик Лайне, оформивший хет-трик.

В составе «Чикаго» точными бросками отметились нападающие Филипп Курашев, Райан Карпентер, Маккензи Энтвистл и Алекс Дебринкэт.

На сегодняшний день «Коламбус» занимает 10-е место в Восточной конференции НХЛ, в активе команды 49 очков. «Чикаго» идёт на 14-м месте в Западной конференции с 43 очками.

Читайте также: «Колорадо» одержал победу над «Вегасом» в матче НХЛ