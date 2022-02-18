Москва, , 12:09 — REGNUM Пресловутый геополитический фактор 17 февраля повлек распродажи на площадках Уолл-стрит, в ходе которых лидировали бумаги высокотехнологичного сектора, обвалившие Nasdaq Composite почти на 3%, заявил корреспонденту ИА REGNUM независимый финансовый эксперт Кевин Бекман.

Фондовый рынок

«S&P 500, который упал на 2,1%, понес самые масштабные за последние две недели потери, тогда как Dow Jones просел на 1,8%. На самом деле ничего нового вокруг ситуации с Украиной не произошло: Вашингтон продолжает «анонсировать» российское вторжение в соседнее государство, а Москва — отрицать наличие плана нападения.

Однако дальнейшее поступление новостных заголовков на эту тему заставляет инвесторов нервничать и допускать самые разные сценарии.

Тем временем доллар торговался невнятно и в основном снижался на фоне отступления доходности трежерис, которые пользовались спросом в условиях бегства от рисков. Локальное давление на USD усилилось после выхода блока статистики из США, который не оправдал прогнозов.

Начатые строительства в январе составили 1,638 млн против ожиданий на уровне 1,70 млн. Индекс производственной активности в зоне ФРБ Филадельфии оказался на отметке +16, тогда как прогноз составлял +20. Первичные обращения за пособиями по безработице неожиданно выросли до 248 тыс. при прогнозе на уровне 219 тыс.

По большому счету эти цифры не способны подорвать планы ФРС СЩА по ужесточению политики, тем более что чиновники Центробанка продолжают твердить о необходимости решительной борьбы с инфляцией.

Так, накануне Местер подчеркнула, что в этот раз Федрезерву следует действовать энергичнее, чем во время предыдущего цикла нормализации денежно-кредитной политики.

Она также добавила, что во II полугодии повышение ставок может ускориться, если к этому времени темпы роста потребительских цен не начнут замедляться. Тем временем Буллард повторил свой призыв повысить ставку на 1% до начала июля, сославшись на перегретую инфляцию.

Впрочем, и ястребиные заявления не смогли расшевелить долларовых быков, которые остаются в тени на данном этапе. При этом попытки более внятного подъема курса USD сменяются продажами, но эта пробуксовка носит локальный характер, и в рамках более широкой картины «американец» остается в русле бычьего тренда.

А отсутствие реакции на агрессивные заявления чиновников ФРС можно объяснить тем, что мартовское повышение ставки уже полностью учтено в ценах, причем сразу на 0,5%. Что касается дальнейших темпов ужесточения, инвесторы предпочитают пока не забегать вперед, да и фокус внимания сейчас направлен на геополитику.

Здесь сегодня прослеживаются некоторые улучшения, что отражается на динамике фьючерсов США, которые вышли на положительную территорию и, похоже, располагают возможностью для сокращения вчерашних потерь перед выходными.

Новые проблески надежды на разрешение конфликта дипломатическим путем появились на сообщениях о встрече госсекретаря США Блинкена и главы МИДа РФ Лаврова, которая может состояться на следующей неделе.

Однако важно помнить, что любые новые напоминания Запада о «неминуемом вторжении» России в Украину способны в любой момент развеять зарождающийся оптимизм в рядах инвесторов и вернуть акции в оборонительную позицию», — пояснил эксперт.

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