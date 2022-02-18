Курган, , 12:07 — REGNUM Курганские полицейские спасли челябинцев от непроверенного мяса. Об этом сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям.

Мясо Avito.ru

Курганские полицейские 17 февраля на 7 км шоссе им. Тюнина в городе Кургане остановили автомобиль с термобудкой, в которой перевозились пять тонн свинины в полутушах без ветеринарных сопроводительных документов. Машина следовала из Пермского края в Челябинскую область.

По данному факту сотрудниками межрегионального управления Россельхознадзора был составлен административный протокол по ч.2 ст. 10.8 КоАП РФ («Нарушение ветеринарно-санитарных правил перевозки, перегона или убоя животных»). Водителю выдано требование о возврате свинины обратно в Пермский край для оформления сопроводительных документов.