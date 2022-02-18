Москва, , 12:07 — REGNUM В Госдуме обеспокоены методами, которые используют производители продуктов питания для сохранения цены.

Магазин Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

«Такими темпами скоро дойдём до того, что в упаковках окажутся бесплатные тестеры и дегустационные наборы по цене качественных продуктов», — отметил глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов (ЛДПР) в телеграм-канале.

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Как сообщало ранее ИА REGNUM, российские производители продуктов питания уменьшают размер упаковки на фоне роста цен, стараясь таким образом сохранить рентабельность и покупателей, пишет газета «Коммерсантъ», ссылаясь на источники в розничных сетях.

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