Богота, , 12:06 — REGNUM Министр внутренних дел Испании Фернандо Гранде-Марласка встретился в Боготе с министром обороны Колумбии Диего Молано и колумбийским министром внутренних дел Даниэлем Паласиосом. Об этом пишет агентство EFE.

Колумбия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Отмечается, что стороны обсудили вопросы сотрудничества в области безопасности в рамках визита Гранде-Марласки в страну.

«Мы укрепляем наши отношения с Испанией. Мы встретились с Фернандо Гранде-Марлаской, министром внутренних дел, чтобы обменяться опытом в вопросах безопасности граждан, борьбы с транснациональной преступностью, а также подготовки и обучения общественных сил», — написал Молано в Twitter.