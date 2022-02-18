Киев, , 12:04 — REGNUM В ходе учений Вооруженных сил Украины (ВСУ) «Метель-2022», за которыми наблюдал украинский лидер Владимир Зеленский и которые проходили на полигоне в Ровенской области, БМП-1 столкнулся с танком. Об этом 18 февраля сообщает телеканал «1+1».

ВСУ Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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Уточняется, что столкновения произошло во время манёвров 16 февраля. При этом на запечатлённых кадрах с инцидентом видно, как двигающийся на скорости БМП-1 въезжает в танк Т-64БВ, следовавший перпендикулярно движению первой.

При этом ранее офиса президента Украины сообщила, что украинский лидер 16 февраля посетил командно-штабные учения «Метель-2022».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее украинский экономический эксперт Юрий Гаврилечко заявил, что Киев мог бы перестать выплачивать по внешним долгам в связи со сложившейся ситуацией на фоне «вторжения» России.