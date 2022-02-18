Кызыл, , 12:04 — REGNUM Прокуратура Тувы выявила факты необоснованного завышения цен на уголь в Кызыле, Барун-Хемчикском и Бай-Тайгинском районах. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Загрузка угля. Тува Правительство Тувы

По итогам проведённых проверок четыре предприятия оштрафованы на общую сумму 55 тыс. рублей. Цены на топливо приведены в соответствие с установленными региональными властями предельными значениями.

Кроме того, в феврале было зафиксировано превышение предельных цен в топливных складах в Кызыле и Улуг-Хемском районе.

«Указанное послужило основанием для внесения прокурорами индивидуальным предпринимателям представлений об устранении нарушений закона, также инициирован вопрос о привлечении последних к административной ответственности», — отметили в прокуратуре.

Руководству Тувинской горнорудной компании объявлено предостережение о недопустимости нарушения закона и превышения установленной максимальной цены на уголь.

Как сообщало ИА REGNUM, указом правительства Тувы предельная цена на уголь для населения, добываемого на Каа-Хемском и Чаданском разрезах, была установлена в размере 2220,1 рубля за тонну. Этим воспользовались перекупщики, которые начали массово вывозить топливо для перепродажи в соседнюю Хакасию.

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