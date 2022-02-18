Ижевск, , 12:03 — REGNUM В Удмуртии с момента начала вакцинации до 18 февраля прививку от коронавируса сделали 690 672 человека. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Перед вакцинацией от коронавируса Zdrav.khv.gov.ru

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Второй компонент препарата получили 542 327 жителей Удмуртии, завершив процесс вакцинации полностью.

За минувшие сутки вакцинировались 227 жителей республики. Второй компонент препарата получили 569 человек, завершив полный курс вакцинации.

Прививку вакциной «Спутник лайт» сделали 118 399 человек, в том числе 116 069 человек прошли ревакцинацию, за последние сутки — 1877 жителей республики.

Напомним, для формирования коллективного иммунитета в республике полный курс вакцинации должны пройти около 924 тыс. человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 18 февраля после перенесенного заражения коронавирусом выписались 945 человек. Всего с начала пандемии после COVID-19 вылечились 94 179 жителей республики.

За все время пандемии в республике подтвердили 129 356 случаев заражения коронавирусом, из них 3005 — за минувшие сутки.

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