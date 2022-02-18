Бухарест, , 12:03 — REGNUM В результате спецоперации сил пограничной полиции Румынии в районе города Ботошани на румынско-украинской границе изъяты 6 734 пачек сигарет, незаконным путем доставленных в регион из сопредельного государства. Об этом 18 февраля сообщает бухарестский телевизионный канал Digi24.

Граница stephenwd4h0

Согласно официальной информации, контрабандный товар был спрятан в тайнике на местном кладбище.

О других деталях не сообщается.

По заявлению управления полиции Ботошани, общая сумма конфискованного составила 68 000 леев ($15,6 тыс.).

Ведется следствие.