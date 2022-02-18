Ижевск, , 12:01 — REGNUM В Удмуртии по состоянию на 18 февраля после перенесенного заражения коронавирусом выписались 945 человек. Всего с начала пандемии после COVID-19 вылечились 94 179 жителей республики, сообщает региональный оперативный штаб.

Коронавирус Permkrai.ru

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За все время пандемии в республике подтвердили 129 356 случаев заражения коронавирусом, из них 3005 — за минувшие сутки. В числе новых носителей вируса 577 несовершеннолетних в возрасте до 14 лет и 432 жителя республики старше 65 лет.

3635 человек скончались, за минувшие сутки скончались 14 человек — шестеро мужчин в возрасте от 71 до 81 года и восемь женщин в возрасте от 68 до 87 лет. Накануне было зарегистрировано также 14 летальных случаев среди пациентов с COVID-19.

В течение суток госпитализированы 187 человек, накануне в больницы попали 195 жителей республики. В связи с легким течением заболевания под наблюдением в поликлиниках находятся 37 189 человек, 1127 пациентов ковид-центров имеют признаки заражения коронавирусной инфекцией средней тяжести, 281 человек — в тяжелом состоянии, из них 61 пациент подключен к аппаратам ИВЛ (искусственной вентиляции легких).

Как сообщало ИА REGNUM, в Удмуртии рассмотрят инициативу об отмене QR-кодов при посещении общественных мест с 19 февраля. Соответствующее предложение первого вице-спикера Госсовета республики Надежды Михайловой поддержал глава региона Александр Бречалов.

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