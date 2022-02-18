Элиста, , 12:00 — REGNUM Заболеваемость COVID-19 в Калмыкии идёт на спад. Об этом сообщил глава республики Бату Хасиков 18 февраля.

COVID-19 Дарья Драй © ИА REGNUM

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«Темпы заражения COVID-19 в Калмыкии продолжают падать. Мы также наблюдаем снижение заболеваемости гриппом и ОРВИ среди детей. <…> Новости хорошие, но расслабляться не стоит», — написал Хасиков в Instagram.

Всплеска ОРВИ и гриппа среди дошкольников после открытия детских садов не зафиксировано. В случае вспышек заболеваемости в школах классы будут переводиться на дистанционное обучение, отметил глава Калмыкии.

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