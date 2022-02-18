Тбилиси, , 12:00 — REGNUM В крае Квемо-Картли на юге Грузии, возле границы с Арменией 18 февраля произошло землетрясение магнитудой 3,0. Об этом сообщает пресс-служба Национального центра сейсмического мониторинга Грузии.

Землетрясение Zeml.info

По данным центра, колебания земли были зафиксированы в 10:34 по тбилисскому времени (09:34 мск). Эпицентр находился в возле села Саламалейки в Дманисском районе и в 55 километрах от Тбилиси. Гипоцентр находился на глубине четырёх километров.

Информации о пострадавших и разрушениях нет. До этого в Дманисском районе землетрясение произошло 16 февраля.

Напомним, в Дманисском районе вечером 13 февраля произошло землетрясение магнитудой 6,2. Это были самые сильные подземные толчки, зафиксированные в Грузии с 2012 года.

Читайте ранее в этом сюжете: На юге Грузии произошло землетрясение магнитудой 3,3