Лондон, , 12:00 — REGNUM В случае «вторжения» России на Украину страны Евросоюза могут ввести санкции в отношении 27 российских граждан. Об этом заявили два информированных источника, на которые 18 февраля ссылается газета Financial Times.

Санкции Иван Шилов © ИА REGNUM

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Собеседники уточнили, что с предложением о расширении санкционного списка в случае эскалации кризиса выступила дипломатическая служба ЕС. При этом Польша и поддерживающие её страны предложили расширенный список, в который вошли 55 представителей России.

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Отмечается, что предварительный санкционный список будет уточнён с учётом конкретной ситуации, пишет ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее представитель пресс-службы Еврокомиссии Дана Спинан заявила, что введение новых санкций со стороны Европейского союза в отношении России будет зависеть от действий Москвы по деэскалации ситуации вокруг Украины.

При этом она подчеркнула, что в случае обострения конфликта ЕС намерен дать резкий, а не поступательный санкционный ответ России.

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