Сан-Себастьян, Испания, 18 февраля, 2022, 12:00 — ИА Регнум. Заключенный боевик террористической организации ЭТА Хавьер Атристаин Горосабель, содержавшийся в тюрьме Мартутене в Сан-Себастьяне, освобожден в соответствии с решением Европейского суда по правам человека. Об этом пишет агентство EFE.

en.wikipedia.org Боевики ЭТА

Отмечается, что ЕСПЧ осудил Испанию за то, что заключённому боевику не позволили выбрать адвоката, когда он содержался под стражей без связи с внешним миром в 2010 году.

Сразу после выхода из тюрьмы Горосабель и его адвокат дали интервью ряду испанских СМИ.