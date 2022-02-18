Курск, , 11:59 — REGNUM В Курской области, по данным на 17 февраля, первым компонентом вакцины от коронавируса привиты более 701 тыс. человек, из них ревакцинацию прошли более 158 тысяч. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областной администрации.

Вакцина от коронавируса Иван Шилов © ИА REGNUM

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Полностью завершили вакцинацию 678 тысяч, в их числе 151 тыс. прошли ревакцинацию.

Сроки выполнения исследования на COVID-19 в регионе соответствуют нормативу — тест проверяют в течение 24 часов с момента поступления биологического материала в лабораторию. Однако сами куряне в ряде случаев получают результаты тестов с задержкой.

«Сейчас в регионе фиксируется снижение уровня заболеваемости, введен в эксплуатацию новый корпус инфекционной больницы, в достаточном количестве места в стационарах, оборудование и медикаменты. Ситуацию держим под контролем», — заявил губернатор Роман Старовойт.