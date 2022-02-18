Москва, , 12:00 — REGNUM Российский исполнитель Niletto (Данил Прытков) представил новый альбом «Криолит». Премьера пластинки состоялась на всех музыкальных платформах 18 февраля.

Niletto Скриншот YouTube

Новый проект музыканта посвящён творческому застою, с которым он столкнулся после выхода успешного хита «Любимка». Общее количество песен на альбоме составило 11, включая коллаборации с популярными артистами.

Напомним, что Niletto стал известен благодаря участию в телепроекте «Песни». Позднее он начал активную сольную деятельность, записывая танцевальные композиции.

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