Саратов, 18 февраля, 2022, 11:57 — ИА Регнум. В Саратове по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, возбудили уголовное дело. Об этом сообщает следственное управление СКР по региону.

Kaluga.sledcom.ru Сосульки-убийцы

Вечером 31 января 36-летняя жительница Саратова в результате схода снежной массы с крыши многоквартирного дома №176 по улице Шелковичной получила телесные повреждения. Впоследствии ее госпитализировали в медицинское учреждение с закрытой черепно-мозговой травмой.

По данному факту возбуждено уголовное дело по п. «в» ч.2 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью»).

ИА REGNUM напоминает, 11 февраля от падения снега с крыши дома №16 по улице Международной в Саратове пострадал 46-летний мужчина. Вечером 12 февраля в результате схода снежной массы с крыши дома №30/32 по улице Советской в Саратове пострадала 20-летняя местная жительница.

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