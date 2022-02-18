Уфа, , 11:58 — REGNUM 60 врачам и 36 фельдшерам, прибывшим на работу в труднодоступные территории, намерены произвести выплаты в 2022 году по программе «Земский доктор» в Башкирии. Об этом сообщает пресс-служба республиканского правительства.

Доктор George Hodan

Данный вопрос был рассмотрен на «Здравчасе» в республиканском правительстве.

Сообщается, что по программе «Земский доктор» в прошлом году из республиканского и федерального бюджетов было выделено 143 млн рублей. В результате выплаты по 1,5 млн рублей получили 68 врачей, по 750 тысяч рублей было выплачено 26 фельдшерам, которые прибыли на работу в отдалённые деревни и села. Помимо этого, по одному млн рублей получили 17 врачей и по 500 тысяч рублей было выплачено девятерым фельдшерам, которые приступили к работе в посёлках и городах Башкирии с населением до 50 тысяч человек.

В рамках программы «Земский фельдшер» было выплачено единовременное пособие в размере 500 тысяч рублей 35 фельдшерам, принятым на работу в фельдшерско-акушерские пункты с 1 января 2016 года.

Единовременную компенсацию в размере один млн рублей получили 42 врача дефицитных специальностей и 62 медработника с высшим образованием, которые переехали с 2017 года на работу малые города и сельские населённые пункты.

В текущем году в рамках реализации программы «Земский доктор» планируется произвести выплаты по 1,5 млн рублей 60 врачам и по 750 тысяч рублей 36 фельдшерам, прибывшим на работу в труднодоступные территории. Также планируется выплатить по одному млн рублей 20 врачам и по 500 тысяч рублей 12 фельдшерам, которые переедут на работу в города и посёлки с населением до 50 тысяч человек.

По программе «Земский фельдшер» в 2022 году планируется произвести выплаты 33 фельдшерам, 142 врачам дефицитных специальностей и 150 врачам, которые прибыли на работу в малые города и сельские населённые пункты.

«Две трети врачей и все фельдшеры, прибывшие в Дуванский район по земским программам, остались у нас и продолжают работать. Одна из причин — решение жилищных вопросов. Республиканский Фонд развития жилищного строительства скоро сдаёт в нашем районе пятый по счёту многоквартирный дом для бюджетников и нуждающихся в жилье, приступает к строительству шестого. Также у нас развивается строительство индивидуального жилья на выгодных для врачей условиях», — приводит пресс-служба слова главного врача Месягутовской центральной районной больницы Валерия Трофимова.

Глава Башкирии Радий Хабиров поручил минздраву региона доработать программы материального стимулирования фельдшеров и врачей.

«Опыт Дуванского района внимательно рассмотрим на семинаре-совещании для глав муниципалитетов. В республике немало врачей, которые по разным причинам ушли из сферы здравоохранения. Необходимо их заинтересовать», — приводит пресс-служба слова Хабирова.