Воронеж, , 11:55 — REGNUM В Воронежской области госпитализированы 428 пациентов с коронавирусом за сутки, данные опубликованы 18 февраля на сайте стопкоронавирус. рф. Сутками ранее, 17 февраля, сообщалось о 353 пациентах с коронавирусом, попавших в больницу.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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За сутки в регионе положительные результаты тестов на коронавирус получили 5781 человек, тогда как сутками ранее было подтверждено 5095 случаев заражения. Выздоровевшими за сутки признаны 1 227 человек, скончались пять пациентов с COVID-19.

С начала пандемии в Воронежской области подтверждено 292 163 случая заражения коронавирусом, выздоровели 218 737 человек, скончались 7 450 пациентов.