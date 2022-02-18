Бейрут, 18 февраля, 2022, 12:01 — ИА Регнум. Правоохранительные органы Ливана провели антитеррористическую операцию в центральных районах страны. Об этом 18 февраля сообщает Lebanon 24 со ссылкой на источник в главном следственном управлении страны.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Ливан

По словам источника, целью операции стала преступная группировка, действующая в районе города Бебнин.

По его данным, в результате операции были задержаны все члены группировки. Журналисты сообщают, что арестованные подозреваются в совершении десятков вооружённых ограблений, краж со взломом, случаев вымогательства и нападений на местных жителей.