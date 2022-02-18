Вашингтон, , 11:55 — REGNUM Эффективность «адских санкций» против России, которые страны Запада намерены ввести в случае якобы возможного вторжения РФ на Украину, переоценивают в Вашингтоне. Об этом 18 февраля говорится в материале американской газеты The Wall Street Journal.

Адские санкции Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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В указанной статье ее автор Джош Улик провел анализ положения экономической системы, в результате чего сделал вывод о том, что Россия предприняла ряд мер для защиты от антироссийских санкций и часть таковых их этого пакета могут иметь негативные последствия для Европы.

«ЕС зависит от России более чем на треть в импорте природного газа. По состоянию на январь США и Европа не рассматривали возможность введения санкций непосредственно против российского экспорта нефти и природного газа, учитывая опасения, что это может привести к росту и без того высоких цен на энергоносители в Европе», — говорится в материале.

При этом добавляется, что президент США Джо Байден также намерен рассмотреть возможность блокировки газопровода «Северный поток — 2», по которому в Германию должен поступать российский природный газ, однако Россия диверсифицирует рынок сбыта своего газа, в первую очередь ориентируясь на Китай.

Еще одной важной мерой защиты России от санкций аналитик назвал сокращение госдолга РФ с помощью «консервативной фискальной политики», в результате чего российский госдолг уменьшился гораздо активнее, чем в странах Европы, не говоря уже о США. В то же время, автор статьи считает, что это может быть особенно успешным из-за увеличения российского золотого запаса.

«После кризиса на Украине в 2014 году Россия использовала доходы от продажи нефти и газа для пополнения золотовалютных резервов. Москва может использовать их для поддержки рубля, если санкции приведут к обвалу валюты, или для покрытия государственных расходов», — добавляет Улик.

Кроме того, уточняется, что долгая подготовка антироссийских санкций дала Москве время для того, чтобы приготовить свою систему к дальнейшим выпадам западных стран и потому автор статьи оценивает эти санкции неоднозначно.

«Многие санкции, введенные после 2014 года, были более адресными, направленными на физических или юридических лиц. <…>Хотя недавно предложенные санкции являются более масштабными, у Москвы также было время на перестройку своей экономики, что сделало ее более устойчивой к карательным мерам, поэтому конечная эффективность санкций остается неопределенной», — заключил он в своем материале.

Как передавало ИА REGNUM, ранее агентство Bloomberg сообщило, что Италия обсуждает со странами Евросоюза возможность исключения энергетической сферы из санкций ЕС в отношении России.