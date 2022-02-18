Красногорск, , 11:54 — REGNUM Выявляемость новых случаев заражения коронавирусом в Подмосковье выросла. Об этом свидетельствует опубликованная 19 февраля статистика официального портала о распространении COVID-19 в России, передает корреспондент ИА REGNUM.

Коронавирус Permkrai.ru

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За минувшие сутки на территории региона был подтвержден 5 161 случай заражения коронавирусом. Эта цифра на 1 096 случаев больше аналогичного показателя 17 февраля. Тогда на территории региона коронавирус был подтвержден у 4 065 человек, а днём ранее — у 3 499 жителей Подмосковья.

Отметим, что на территории России за минувшие сутки было выявлено 180 071 новых случая заражения коронавирусом.

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