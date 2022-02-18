Нариманов, Астраханская область, 18 февраля, 2022, 11:53 — ИА Регнум. В Астраханской области 29-летняя жительница селе Старокучергановка Наримановского района подозревается в убийстве новорожденного ребенка. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону.

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По версии следствия, женщина никому не сообщала о своей беременности и не состояла на учёте в женской консультации. Утром 2 февраля 2022 года женщина у себя дома родила здорового мальчика. После родов она оставила новорожденного ребенка в унитазе, в результате чего он захлебнулся.

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство матерью новорожденного ребенка». Следователи выясняют обстоятельства произошедшего.