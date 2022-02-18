Париж, 18 февраля, 2022, 11:52 — ИА Регнум. Инфляция во Франции выросла в январе 2022 года до 2,9% в годовом исчислении после 2,8% в декабре 2021 года, сообщает Le Figaro.

Pixabay.com Инфляция

По данным национального института статистики и экономических исследований (INSEE), инфляция обусловлена ростом цен на энергоносители.

Кроме того, цены на услуги в январе выросли на 2%, а цены на продукты питания — на 1,5%.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным национального института статистики и экономических исследований (INSEE), уровень безработицы во Франции снизился в четвертом квартале 2021 года.

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