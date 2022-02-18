Москва, 18 февраля, 2022, 11:51 — ИА Регнум. Под конец рабочей недели 18 февраля биткоин (BTC) растерял половину прироста с начала февраля и вернулся к отметкам в $40 тысяч, заявил корреспонденту ИА REGNUM финансовый директор и руководитель департамента торговых операций ICB Fund Чэнь Лиминь.

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«Февральский рост котировок происходил в слабости: как в отсутствие серьёзных предпосылок, так и ощутимых возвратных движений, необходимых для набора сил для дальнейшего восходящего импульса. Ближайшей целью является уровень в $34 тысячи.

Стоит обратить внимание на то, что небольшие технологические компании США сейчас показывают крайне схожую динамику с BTC, а значит не стоит игнорировать информацию поступающую с традиционных рынков.

Одним из драйверов сейчас является паника, связанная с обострением ситуации в Восточной Европе, которая раздувается в том числе и самим президентом США.

Понятное дело, что реальная вероятность военного конфликта крайне мала, но и сидеть без дела инвесторы не могут, вследствие чего и предпочитают избавляться от рисковых активов.

Все это происходит на фоне ожидаемого ужесточения ФРС CIF — главным долгоиграющим «медвежьим» фактором. Инвесторы ждут 6−7 повышений процентной ставки, но на деле это крайне маловероятно, так как в ФРС прекрасно понимают негативное влияние на фондовый рынок столь агрессивных действий.

По всей видимости, сейчас чиновники попросту пытаются вербально повлиять на инфляционные ожидания, в то время как в 2022 году произойдёт не более 2−3 монетарных рестрикций.

Потенциально ключевым событием может стать обращение к нации и Конгрессу США Джо Байдена (1 марта).

Байден, учитывая его падающие рейтинги, может захотеть предстать перед слушателями в качестве укротителя внешнеполитических угроз и победоносно объявит о том, что он спас мир и больше думать о вторжении России нет необходимости. Это способно добавить позитива и подтолкнуть котировки вверх», — считает эксперт.

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