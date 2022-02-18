Астана, 18 февраля, 2022, 11:51 — ИА Регнум. Тот факт, что Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) помогла Казахстану во время январских беспорядков, не означает, что теперь Нур-Султан в долгу перед президентом России Владимиром Путиным. Об этом президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил в интервью телеканалу Qazaqstan.

Флаги Казахстана и России

«Заявления о том, что якобы «мы теперь задолжали Путину», — это пустые разговоры, которые надо прекратить», — сказал Токаев.

Он отметил, что миротворцы ОДКБ это «не личная армия» российского президента, а контингент созданный для помощи членам организации. Казахстанский лидер напомнил, что в ОДКБ входят также Белоруссия, Армения, Таджикистан и Киргизия.

«Казахстан также является полноправным членом и одним из основных учредителей этой Организации. Поэтому всё законно и логично», — заявил президент.

Напомним, миротворцы ОДКБ прибыли в Казахстан по запросу Токаева 6 января во время массовых беспорядков в стране. Они взяли под охрану стратегические объекты и не вступали в противостояние с протестующими. Миротворческая операция завершилась 15 января.