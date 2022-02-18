Москва, 18 февраля, 2022, 11:49 — ИА Регнум. Постепенно в России количество успешных самозанятых граждан и предпринимателей будет увеличиваться, но это сложный процесс, зависящий и от общества, позитивного или негативного признания предпринимательства, и от государства, которое может создать стимулы, но и потребовать тормозящую живую инициативу отчетность, повысить налоги и взносы во внебюджетные фонды. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 18 февраля заявил руководитель департамента страхования и экономики социальной сферы финансового университета при правительстве РФ Александр Цыганов.

ИА REGNUM Трудоустройство

«Рост числа самозанятых связан не только с удобством реализации такой формы бизнеса и минимумом налогов. Этой возможностью пользуются как сами самозанятые, так и малые и средние предприятия, которые перевели часть персонала в самозанятые. При этом бывшие сотрудники получают меньшие социальные гарантии, что становится для них неприятным сюрпризом. Еще один фактор увеличения числа самозанятых — работа с агрегаторами заказов, которым удобнее работать с самозанятыми, — сказал экономист. — В случае возможного расширения лимита доходов самозанятых это может привлечь новых желающих зарегистрироваться, например представителей IT-индустрии, работающих удаленно на российские и иностранные компании».

Также, как полагает экономист, на рост числа самозанятых в 2022 году могут повлиять усилия государства по обелению рынка аренды квартир, когда собственники начнут активнее присматриваться к необходимости платить, но не переплачивать налоги.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть прогноз, что в 2022 году в России количество самозанятых вырастет примерно на 25%.