Киев, 18 февраля 2022, 11:49 — REGNUM Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что хочет стать депутатом Европейского парламента. Об этом он рассказал в эфире радиостанции RMF FM.
Отвечая на вопрос об участии в выборах президента Украины, Порошенко сказал: «Мы еще посмотрим».
Как сообщало ИА REGNUM, ранее суд оставил в силе меру пресечения, избранную в январе в Киеве бывшему президенту Украины, фигуранту уголовного дела о госизмене Петру Порошенко.
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