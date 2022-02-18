Киев, , 11:49 — REGNUM Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что хочет стать депутатом Европейского парламента. Об этом он рассказал в эфире радиостанции RMF FM.

Порошенко Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Я хочу поделиться своей мечтой со слушателями вашего радио. Сенсация полная. Моя мечта: я хочу выиграть выборы в Европейский парламент и стать депутатом Европейского парламента от Украины», — сказал он.

Отвечая на вопрос об участии в выборах президента Украины, Порошенко сказал: «Мы еще посмотрим».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее суд оставил в силе меру пресечения, избранную в январе в Киеве бывшему президенту Украины, фигуранту уголовного дела о госизмене Петру Порошенко.

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